Präsidentschaftskandidatur Nikki Haley steigt aus US-Vorwahlkampf aus

Die Republikanerin Nikki Haley zieht sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurück und macht so den Weg frei für eine erneute Bewerbung von Donald Trump. Die 52-Jährige verkündete ihre Entscheidung am Mittwoch in ihrem Heimat-Bundesstaat South Carolina. Zuvor hatte Haley bei den parteiinternen Vorwahlen am Super Tuesday in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten bis auf eine Ausnahme gegen Trump verloren.