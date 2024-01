Russland So will Putin die Mitte der russischen Gesellschaft schützen

Für den Einsatz gegen die Ukraine hat Moskau viele Männer in die Armee geschickt, die als Gastarbeiter aus Zentralasien in Russland waren. Der Putin-Erlass löse das Problem einer möglichen Auslieferung von Kriegsveteranen in Länder, in denen ihnen Verfolgung wegen Söldnertums drohe, kommentiert der Abgeordnete Alexander Chinschtejn. „Seine eigenen Bürger liefert Russland nicht aus“, erklärt er. Aus Kirgistan wurde am Donnerstag berichtet, dass ein kirgisischer Bürger wegen Zugehörigkeit zur russischen Privatarmee Wagner zu fünf Jahren Haft verurteilt worden sei.