Sonderzölle China und USA verhandeln kommende Woche über Handelsstreit

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat errechnet, dass der Handelsstreit negative Auswirkungen für das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern haben wird – besonders in China, wo der IWF seine Wachstumsprognose für 2019 um 0,2 Punkte reduziert hat. Auch in den USA wird mit einem leicht schwächeren Wachstum gerechnet. Zuletzt hatte es Turbulenzen an den Börsen gegeben.