Streit mit Walt Disney Warum der Republikaner DeSantis den Streit gegen das Maus-Imperium nicht gewinnen kann

DeSantis will den Zorn in Teilen der Bevölkerung abholen, dem der Unterhaltungskonzern zu progressiv geworden ist. Dass die Filme aus dem Maus-Haus mittlerweile regelmäßig homosexuelle Charaktere beinhalten oder dass die Arielle die Meerjungfrau in ihrer Neuverfilmung von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert wird, beschäftigt in der rechten Medienbubble überraschend viele erwachsene Männer und Frauen. Also legte sich der Gouverneur mit dem Konzern an. Die Folgen darf nun Zentralflorida ausbaden, das auf eine siebenstellige Investition verzichten muss.