Syrien Putin hält Großoffensive auf Rebellenhochburg Idlib für unwahrscheinlich

St. Petersburg/DamaskusEine Großoffensive auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien scheint nach Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin unwahrscheinlicher zu werden. „Ich habe allen Grund zu glauben, dass wir unser Ziel erreichen werden“, sagte er nach einem Treffen mit dem österreichische Bundeskanzler und EU-Ratsvorsitzenden Sebastian Kurz am Mittwochabend in St. Petersburg in Bezug auf die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone.