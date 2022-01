Stattdessen presst der echte Wladimirowitsch im Kreml seit zwanzig Jahren die letzten Tropfen Gas und Öl aus der russischen Erde, um sich mit den Erträgen von seiner postsowjetischen Belastungsstörung zu kurieren und seinen russifizierten Zarenreichsfantasien nachjagen zu können. Und auch Putin bewirtschaftet sein Land nicht produktiv, im Gegenteil: Er zehrt dessen Substanz auf, macht es sich zur Beute. Sieben der zehn größten Unternehmen Russlands verdienen ihr Geld mit der Erschließung und Ausbeutung von Öl und Gas. Der Anteil des fossilen Energiesektors am Bruttoinlandsprodukt liegt bei mehr als zwanzig Prozent; der Anteil des fossilen Energiesektors an den Exporten des Landes bei mehr als 60 Prozent. Kein einziges der Top-25-Unternehmen in Russland entwickelt avancierte Technologie oder Produkte, die am Weltmarkt nachgefragt wären. Statt dessen viel Banken, Börse, Bergbau, Stahl und Strom.



