Treffen der G7-Staaten Biden und Scholz beschwören zum Auftakt von Gipfel in Bayern Geschlossenheit

Der Zeitung „Sunday Telegraph“ zufolge strebt Johnson strengere Quoten für Stahlimporte aus Schwellenländern an, die nicht so sehr unter den gestiegenen Energiepreisen litten. Damit sollen die heimischen Produzenten geschützt werden, was jedoch gegen internationale Handelsregeln verstoßen könnte. Zwar hatte die Regierung erst vergangenen Donnerstag vorgeschlagen, ein bestehendes Paket von Zöllen und Quoten für fünf Stahlerzeugnisse um weitere zwei Jahre zu verlängern. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen jedoch schon in der kommenden Woche weiterführende Regeln ausgearbeitet werden.