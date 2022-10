Trotz Sanktionen In Hongkong zeigt Mordaschow, wie viel Freiheit Russlands Oligarchen noch genießen

US- und europäische Behörden haben bereits mehr als ein Dutzend Jachten russischer Oligarchen beschlagnahmt um zu verhindern, dass sie in Häfen verlegt werden, in denen die Sanktionen nicht umgesetzt werden. Manche Jachten legten seither in türkischen Häfen an. Die Türkei unterhält weiterhin Beziehungen zu Russland.



Lesen Sie auch: Die irre Jagd auf die Jachten der Oligarchen



Alexej Mordaschow war vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einer der Hauptaktionäre des Reisekonzerns Tui. Aufgrund der EU-Sanktionen konnte Mordaschow nicht mehr auf sein Aktienpaket zugreifen. So sollte verhindert werden, dass Mordaschow Erlöse oder Gewinne aus seinem Tui-Investment erzielen könne. Mordaschow hatte kurz vor Inkrafttreten der Sanktionen, die ihm den Zugriff auf seine Vermögenswerte und damit auf den Tui-Anteil entzogen, sein Aktienpaket verschoben. Kurz nach dem sanktionsbedingten Rückzug gab Tui bekannt, dass Mordaschows Ehefrau Marina Mordaschowa als Großaktionärin eingestiegen war.