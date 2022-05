Sanktionen gegen russische Eliten Die teure Jagd auf die Jachten der Oligarchen

Wie Kochetkov befinden sich viele russische Superreiche im Visier der Behörden: Es geht darum, ihr Vermögen einzufrieren, Häuser und Schiffe zu beschlagnahmen, um das System Putin zu schwächen. Und so Druck auszuüben, den Krieg in der Ukraine zu beenden.



Seit die USA und die EU ihre Sanktionslisten mit Namen befüllt haben, beschlagnahmten die Behörden Jachten auf mehreren Kontinenten. Die WirtschaftsWoche stellt die bis zum Stand von Freitag, 6. Mai konfiszierten Schiffe auf einer Weltkarte vor. Am Samstag hat Italien in der Toskana eine weitere Megajacht beschlagnahmt: Die „Scheherazade“, die Ermittlern zufolge heimlich Wladimir Putin gehören könnte.