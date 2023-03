Trump droht Ärger Das bedeutet die Anklage gegen Trump

Ob dieser Vorwurf tatsächlich zu einer Verurteilung führen würde, ist unsicher. Es gibt legitime Fragen, was Verjährungsfristen und Zuständigkeiten betrifft. Doch solange nicht bekannt ist, was Bragg Trump konkret vorwirft, ist das Spekulation. Dennoch ist die Anklage für Trump ein Wendepunkt – zumal ihm nicht nur in seiner alten Heimat Ärger droht. In Georgia könnte ebenfalls eine Anklage kurz bevorstehen. Der Ex-Präsident hatte nach der Wahl 2020 versucht, das Ergebnis in dem Südstaat zu seinen Gunsten zu verändern. Demokrat Biden hatte Georgia knapp gewonnen. Unter anderem hatte Trump den obersten Wahlaufseher des Staates in einem Telefongespräch bedrängt, die notwendige Anzahl an Stimmen zu „finden“, die er brauchte, um an Biden vorbeizuziehen. Und dann prüft auf Bundesebene noch ein Sonderermittler, ob Trumps Umgang mit Geheimakten und seine Rolle am 6. Januar strafbar sind. Viel potenzieller Ärger also für den Ex-Präsidenten.



Lesen Sie auch: Donald Trump will wieder ins Weiße Haus – nur ganz so einfach ist das nicht



Gemessen an dem, was noch kommen könnte, sind die wahrscheinlichen Vorwürfe in New York noch am überschaubarsten. Trotzdem: Was nun auf Trump zukommt, ist kein Spaß. Es wird erwartet, dass er sich am Dienstag den Behörden in Manhattan stellt. Dort werden seine Fingerabdrücke genommen, ein Fahndungsfoto gemacht und ihm seine Rechte vorgelesen. Dann wird er einem Richter vorgeführt. Üblicherweise werden Angeklagten auch Handschellen angelegt, doch womöglich verzichten die Behörden darauf, dies durchzusetzen. Dies dürfte nicht die einzige Abweichung von der Routine sein. Schließlich wird Trump von bewaffneten Agenten des Secret Service begleitet werden. Diese dürfen ihm rechtlich nicht von der Seite weichen. Dass Trump in Untersuchungshaft muss, gilt als ausgeschlossen. Vermutlich wird der Richter ohne Zahlung einer Kaution auf freien Fuß setzen.