Trump droht mit Strafzöllen Wird französischer Wein zum Bauernopfer?

Das Weiße Haus drohte Frankreich wegen der Steuer „bedeutende Vergeltungsmaßnahmen“ an. Die Einführung einer Digitalsteuer auf Kosten von US-Firmen und Arbeitnehmern sei „extrem enttäuschend“, hieß es. Die Steuer zielt auf große und international tätige Internet-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Apple ab. Firmen, die mit ihren digitalen Aktivitäten einen weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro erzielen und in Frankreich mehr als 25 Millionen Euro Umsatz erzielen, sollen unter anderem drei Prozent Steuern auf lokale Online-Werbeerlöse zahlen. Viele der betroffenen Unternehmen haben ihren Firmensitz in den USA.