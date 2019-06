Türkei Istanbul, die türkische Hoffnung

Wie empfindlich das Land ist, zeigte Finanzkrise vom vergangenen Sommer. Damals stritten sich Erdogan und Trump um einen inhaftierten amerikanischen Pastor. Trump forderte dessen sofortige Freilassung. Als Erdogan dies ablehnte, kündigte Trump via Twitter Strafzölle an. In der Folge stürzte die türkische Lira um bis zu 40 Prozent ab. Weil sich Importe verteuerten, zog auch die Inflation an.



Die Währung bleibt eine Schwachstelle des Landes. Erdogan verweist deswegen gerne auf eine ausländische Verschwörung. Vergangene Woche kursierte ein Propaganda-Video, in dem eine finstere Stimme aus dem Off einen jungen Börsenhändler befiehlt, „die türkische Wirtschaft anzugreifen“. Der Mann antwortet: Tut mir leid, die Märkte sind geschlossen. Die Stimme antwortet: Ich habe Dich nicht um Deine Meinung gefragt, sondern Dir einen Befehl gegeben. Der Mann folgt wie befohlen. In der nächsten Szene sieht man die Kurse der türkische Währung und des Aktienmarkts zusammenbrechen. Schließlich ertönt Erdogans Stimme, die das Volk zusammenruft.