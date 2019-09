Ukraine-Affäre: Protokoll veröffentlicht: Trump hat Selenski zu Ermittlungen gegen Biden ermuntert

Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten am Dienstag die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Sie werfen ihm wegen des Umgangs mit der Ukraine Verfassungsbruch vor. Den Demokraten zufolge soll Trump versucht haben, mit Hilfe einer ausländischen Regierung den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Trump habe seinen Amtseid, „unsere Nation“ verraten, sagte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Dienstagabend auf Capitol Hill in Washington.