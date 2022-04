Ukraine-Krieg Ukrainischer Außenminister fordert von der Nato „Waffen, Waffen und Waffen“

In Erwartung einer befürchteten russischen Großoffensive im Osten und Südosten der Ukraine sagt die Nato der Regierung in Kiew weitere Waffenlieferungen zu. Dies machte Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Auftakt von Beratungen der Nato-Außenminister am Donnerstag in Brüssel deutlich. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba teil.