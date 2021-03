US-Präsident vor der Presse USA nach 60 Tagen Biden: Impfrekord und Billionenausgaben

Schließlich hatte er erst vor wenigen Tagen eines der ambitioniertesten Sozialreformpakete seit Jahrzehnten unterzeichnet. Und damit nicht genug. Zuletzt kündigte das Weiße Haus weitere Initiativen an – darunter massive Investitionen in Amerikas bröckelnde Infrastruktur und ein Milliardenprogramm, das unter anderem die berufliche Aus- und Weiterbildung im Land verbessern soll. „Wir werden hoffentlich in der Lage sein, uns bald darauf zu konzentrieren“, so Biden. In den nächsten Tagen will er bei einer Reise nach Pittsburgh mehr Details bekanntgeben. Der Kostenpunkt für beide Initiativen ist allerdings bereits bekannt: Stolze drei Billionen Dollar.