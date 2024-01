US-Wahlen 2024 Termin, Erklärung und Co. – Alles Wichtige zum Super Tuesday in den USA

Die Bedeutung des Super Tuesday liegt in der großen Anzahl von Delegiertenstimmen, die an diesem Tag zusammenkommen. Kandidaten, die bei den Vorwahlen an diesem Tag erfolgreich sind, haben die Möglichkeit, eine beträchtliche Anzahl von Delegierten für die nationalen Parteikonventionen zu gewinnen. Aufgrund der föderalen Struktur der Vereinigten Staaten und der unterschiedlichen Zeitpläne für Vorwahlen in jedem Bundesstaat bietet der Super Tuesday die Gelegenheit, an einem einzigen Tag einen bedeutenden Vorsprung in der Kandidatur für die US-Präsidentschaft zu erlangen.