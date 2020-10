US-Wahlen Demokratische Kandidaten werden mit Spenden überflutet

In die Defensive getrieben sind die Konservativen nun selber zunehmend gezwungen, mehr Geld zu investieren. So sind die Senatswahlkämpfe in einer Reihe von Staaten insgesamt viel teurer geworden, und das nicht nur in Iowa, Michigan, Maine, North Carolina, Georgia und Arizona mit ihren vorhersehbar knappen Rennen. In Montana etwa werden nach Schätzungen am 3. November 131 Millionen Dollar an Werbekosten in den Zweikampf zwischen dem Republikaner Steve Daines und dem Demokraten Steve Bullock gesteckt worden sein – etwa 122 Dollar pro Kopf der Bevölkerung.



