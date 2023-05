US-Wahlkampf Ron DeSantis will offenbar Präsidentschaftskandidatur bekanntgeben – mit Elon Musk

Der 44 Jahre alte konservative Hardliner DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Ergebnis in dem Amt bestätigt worden – was auch seine Position stärkte mit Blick auf sein Streben nach Höherem. DeSantis hatte in den vergangenen Monaten mit seiner erzkonservativen Politik für Schlagzeilen gesorgt. So wurden etwa Diversitätsprogramme an staatlichen Universitäten in Florida abgeschafft und Abtreibungen weitgehend verboten.