USA: Mächtige Koch-Gruppe für Republikanerin Haley bei US-Präsidentenwahl

Im Vorwahlkampf der US-Republikaner für die Präsidentenwahl hat Nikki Haley einen mächtigen Verbündeten gewonnen: Die einflussreiche politische Organisation um den Milliardär Charles Koch sprach sich am Dienstag für die frühere Gouverneurin von South Carolina und ehemalige UN-Botschafterin aus. In einer Erklärung der Gruppe Americans for Prosperity Action (AFP Action) hieß es, man habe einen Gewinner gesucht und gefunden. „Donald Trump und Joe Biden hatten ihre Chance“, hieß es auf der Website der Gruppe. „Nikki Haley wird Joe Biden schlagen, unsere Schulden abbauen, fahrlässige Ausgaben beenden, die Grenze sichern und Amerikas Energie entfesseln.“