Waffenversuche im All Verbietet den Test von Weltraumwummen!

Offenbar als Demonstration militärischer Stärke hat Russland gerade einen alten Satelliten im Weltall abgeschossen. Es war ein Waffentest mit Folgen: Am Montag mussten die Astronauten der Internationalen Raumstation ISS zeitweise in ihre Rettungskapseln flüchten, die sie bei einem Einschlag von Trümmern in der Station auf die Erde gebracht hätten. Darunter war auch der Deutsche Raumfahrer Matthias Maurer. Tausende Teile des zerborstenen Satelliten kreisen nun für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in einigen Hundert Kilometern Höhe um die Erde.