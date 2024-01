Weltwirtschaftsforum in Davos: Warum Präsident Selenskyj auf die Beschlagnahmung von 300 Milliarden Dollar hofft

Rund 17 Minute dauert Selenskyjs Rede, am Ende seines Auftritts bekommt er als Solidaritätsbekundung Standing Ovations von den rund 800 Zuhörerinnen und Zuhörern, auch von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der ihm in der ersten Reihe zugehört hat. Doch wie es um die Solidarität wirklich steht, könnte sich nun in einem neuen Hilfspaket zeigen – ein Paket, das das in seiner Höhe und Form wohl ein Präzedenzfall wäre. Kann sich Selenskyj in der Höhenluft neue Hoffnung machen?