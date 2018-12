„Wohl kaum ein Friedensstifter“ Dieser Mann wird Trumps neue rechte Hand

Die erste Wahl für dessen Nachfolge war eigentlich Nick Ayers, derzeit Stabschef von Vizepräsident Mike Pence. Doch sagte dieser ab, da es Unstimmigkeiten über die Frage gab, wie lange er im Amt sein würde. Dass er abwinkte, sorgte selbst unter ranghohen Regierungsmitarbeitern für Verwunderung. Letztlich kündigte Ayers aber seinen vollständigen Rückzug aus dem Weißen Haus an.



In der Folge kam es zu einer wendungsreichen Nachfolgesuche, bei der zeitweise nach Angaben Trumps mindestens fünf Kandidaten im Gespräch waren. In der engeren Auswahl standen sein Ex-Vize-Wahlkampfmanager David Bossie, Handelsbeauftragter Robert Lighthizer, Finanzminister Steve Mnuchin und sein Berater und Schwiegersohn Jared Kushner, der allerdings wenig Interesse am Stabschefposten signalisierte. Auch die Namen des geschäftsführenden Justizministers Matthew Whitaker und der Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders machten im Personalpoker die Runde.