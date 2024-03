Abfallhandel: Darum importiert Deutschland tonnenweise Müll

Bei den als Abfälle und Schrott deklarierten Rohstoffen handelt es sich vor allem um unedle Metalle wie Eisen und Stahl. Die Metalle haben laut des Statistischen Bundesamtes einen mengenmäßigen Anteil von über 55 Prozent bei den Exporten und ungefähr einem Drittel bei den Einfuhren. Zu den unedlen Metallen zählt auch Aluminium. Warum die Metalle so beliebt sind, liegt vor allem am Einsparpotential bei Emissionen und Kosten: So bedarf es laut Schodrowski in der Primärproduktion für eine Tonne Aluminium ungefähr 14.700 Kilowattstunden Energie. „Beim Recycling benötigt man noch ungefähr fünf Prozent dieses Energieaufwandes“, sagt der BDE-Sprecher.