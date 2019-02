Diese Absurdität wird von den Autoren, immerhin Beamte eines Bundesamtes und somit zum Glauben an die Lösbarkeit aller noch so vertrackten Probleme verpflichtet, natürlich durch eine positive Botschaft scheinbar aufgelöst: „Naturschutz und Energiewende: Einklang ist möglich“. Möglich. Also, so muss man folgern, ist der Einklang bislang nicht gegeben – und die real existierende Energiewende schützt nicht die Natur. Natürlich nicht. Jeder sieht das doch auch, der nicht blind durch dieses Land geht.