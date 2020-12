Ansteckung am Arbeitsplatz Corona als Arbeitsunfall: Nur wenige Fälle werden angezeigt – und anerkannt

Doch auch hier gibt es einen großen Unterschied zwischen angezeigten und erfassten Coronafällen: Denn laut RKI haben sich seit Beginn der Pandemie bis Samstag rund 34.500 Betroffene bei ihrer Arbeit in Krankenhäusern, ärztlichen Praxen, Dialyseeinrichtungen und bei Rettungsdienste mit Covid-19 angesteckt, rund 24.500 sind es in Pflegeeinrichtungen, oder Einrichtungen zur Unterbringung von Asylsuchenden, in Obdachlosenunterkünften, und Justizvollzugsanstalten, weitere rund 17.500 in Kitas, Kinderhorten, Schulen, Heimen und Ferienlagern. Diese Zahlen seien als „Mindestangabe“ zu verstehen, erklärt das RKI in dem Bericht.