Autogipfel Söder warnt vor massivem Stellenabbau bei Zulieferern

„Daher brauchen wir eine beschleunigte Transformationsstrategie“. Diese müsste auch Kaufanreize für klassische Verbrennungsmotoren enthalten. Mit Blick auf den am Dienstag in Berlin anstehenden Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertretern der Hersteller sowie anderer Bundesländer forderte Söder ein umfassendes Konzept: „Es braucht den massiven Ausbau und die Förderung neuer Antriebsmodelle sowie ein zeitnahes Konzept für autonomes Fahren in ganz Deutschland. Denn dem ökologischen und digital-autonomen Fahrzeug gehört die Zukunft.“ Zugleich griff Söder die SPD für ihre Positionen zur Autoindustrie an: „Die SPD hat ihr Herz fürs Auto verloren. Das muss man leider sagen.“