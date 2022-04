Der Aufschrei wirkt reichlich komisch. Offenbar war im vergangenen Herbst keiner dabei, als der SPDler zum Kanzler gewählt wurde. Dabei lagen seine Schwächen offen zutage. Das Wesen von Olaf Scholz galt immer schon als garantiert visionsfreie Zone, das höchstens Buchhalter in Wallung versetzt. Seine Aussagen blieben oft im Ungefähren, klare Ansagen gab es selten. What you see is what you get. Das aktuelle Kabinett scholzt entsprechend herum, der Gesundheitsminister ist nur ein Beispiel dafür.