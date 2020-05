Ähnlich wie beim Nutri-Score hätte eine staatliche Fleisch-Ampel eine elegante Lenkungswirkung. Und das ohne zusätzliche Eingriffe in die Unternehmen. Was in der Textil- oder Kaffeeindustrie für Entwicklungsländer funktioniert, kann hierzulande erst recht helfen, Mindeststandards im Job einzuhalten, zumal solche Missstände für eine soziale Marktwirtschaft wie Deutschland peinlich sind. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Preiskampf in einer Branche die Sitten verrohen ließ – und ein drohender Imageschaden Wunder wirkt. In der Planwirtschaft gibt es dagegen keine Wunder, das müsste Habeck eigentlich wissen.



Die Mehrheit der Bundesbürger wollen auf den Verzehr von Fleisch nicht verzichten. Auch Fleisch aus der Retorte stehen die Deutschen skeptisch gegenüber.