Balzli direkt: Vier Prozent Bauzins radikalisieren die Deutschen

Was die Basta-Fans gerade vergessen: Die größten Herausforderungen für die Ampel lassen sich leider selten vom Tisch wischen, indem der Chef auf selbigen haut. Alle wissen, dass der Kanzler nicht das Energieproblem löst, sondern nur den Koalitionsfrieden rettet. Ein harter Winter bringt die Frage nach einer Laufzeitverlängerung der AKW wieder aufs Tapet und die FDP vielleicht doch noch als Siegerin aufs Podest. Aber das ist eine andere Geschichte. Die nächste Eskalation gilt bereits als programmiert. So zeichnet sich in Deutschland neben der Energiekrise immer deutlicher eine Wohnkrise ab. Der Plan der Regierung, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, gilt trotz aller konzertierten Aktionen als illusorisch. Die Baukosten sind schlicht zu hoch. Derweil steigen die Mieten weiter, die Nebenkosten explodieren, und der Traum von den eigenen vier Wänden fällt spätestens seit dieser Woche als Exitstrategie auch flach. Die Immobilienzinsen klettern auf vier Prozent, was Wohneigentum ohne Erbschaft oder viel Eigenkapital unerschwinglich macht.