BAMF: Causa Bremen offenbart vor allem strukturelle Mängel

Gegen die Referatsleiterin sollte es bereits zuvor mindestens ein Disziplinarverfahren gegeben haben. Ein anonymer Hinweis, der Anfang 2016 beim Innenministerium (BMI) einging, habe zunächst dazu geführt, das 26 Fälle, an denen die Referatsleiterin beteiligt war, geprüft worden sind. Von denen, so berichten Teilnehmer der Sitzung, seien vier nicht rechtens gewesen, also rund 15 Prozent.

Eine Quote, die in Anbetracht des Chaos, das beim BAMF seit spätestens Herbst 2015 herrscht, nicht weiter erstaunlich ist. Wirft man einen Blick in den internen Revisionsbericht, der im Mai 2017 nach dem Fall Franco A. erstellt worden ist und der einen Zeitraum von Januar 2016 bis April 2017 abdeckt, stößt man auf viel frappierendere Zahlen: 18 Prozent aller untersuchten Asylentscheide bei Syrern galten damals als „nicht plausibel“, bei afghanischen Flüchtlingen waren es sogar 46 Prozent.