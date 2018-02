Bericht: Bundeswehr-Waffensysteme weisen erhebliche Mängel auf

Von der Leyen wirbt um Nachsicht und begründet die mangelhafte Einsatzbereitschaft weiter mit Versäumnissen in der Vergangenheit. „Wir können nicht in wenigen Jahren alles aufholen, was zuvor 25 Jahre lang abgebaut und gespart worden ist“, sagte die CDU-Ministerin der „Passauer Neuen Presse“. Die Modernisierung sei „ein langsamer und mühsamer Weg“. Die Bundeswehr werde deutlich mehr Mittel brauchen, um ihre Aufgaben zu bewältigen. Das sehe der Koalitionsvertrag von Union und SPD auch vor.