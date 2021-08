Besuch bei Tesla Wie viel Elon Musk steckt in Armin Laschet?

Tesla war jahrelang eine Firma, die mit dem Bau von Autos hohe Verluste einfuhr und sich zu einem großen Teil aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten finanzierte. Aber die Aktionäre glaubten der Mission von Musk und hielten an der Börse stets zu ihm. Inzwischen verdient Tesla Milliarden – und nur noch ein knappes Drittel des Gewinns stammt aus dem Zertifikatehandel. Wenn die Wahlberechtigten in Deutschland vom Produkt CDU/CSU und von ihrem Spitzenmann Laschet so überzeugt wären wie die Aktionäre von Tesla und von Elon Musk wäre die Wahl bereits gelaufen.



