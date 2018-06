Nur wenige Geschäftsberichte offenbaren, wo das Geld des Bistums konkret angelegt ist. Die wenigen Erläuterungen erschöpfen sich überwiegend in der Schilderung der Anlagegrundsätze. Keine Waffen, kein Alkohol, keine Kondome, was auch sonst. Immerhin sechs Bistümer – Aachen, Paderborn, Köln, Mainz, Limburg und München – weisen zumindest Anlageklassen aus. Der Großteil der Gelder, zwischen 67 und 80 Prozent, liegt in festverzinslichen Wertpapieren. Daneben halten die Bistümer Aktien, zwischen 3 Prozent in Aachen und 28 Prozent in Limburg. Eine satte Portion absolute Sicherheit hat dagegen Mainz im Keller: Fünf Prozent des Vermögens sind in Gold angelegt.