Bundesregierung: Mehr als 73.000 Migranten hierzulande in anderem EU-Staat registriert

Die FDP hält die Abkommen für „nicht wirkungsgleich mit der Zurückweisung an deutschen Grenzen“ - und nimmt damit eine Formulierung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf. FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg sagte der „Bild“-Zeitung: „Damit sie wirksam werden, muss nachverhandelt werden. Wenn das nicht gelingt, führt an der Zurückweisung von Migranten, die in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben oder dort registriert sind, kein Weg vorbei.“