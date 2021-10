Bundestag Diese Unternehmer wollen die Ampel besser machen

Außendorf ist Diplom-Mathematiker und Chef also in gleich in zwei kleineren Betrieben, aus denen er sich fürs Abgeordnetenmandat gerade zurückzieht. Der Übergang, der Wohlwollen von Mitgesellschaftern und Kundinnen braucht, ist aufwändig. „Man muss viele Aufgaben und Kunden an andere übergeben, wenn man als Unternehmer in den Bundestag geht“, beschreibt Außendorf. „Das ist vielleicht ein Grund, warum es so wenige von uns im Parlament gibt.“ Er habe – ganz ähnlich wie Kristine Lütke – mit den Vorbereitungen begonnen, als klar war, dass sein Listenplatz wohl für einen Einzug in den Bundestag reichen würde.