Bundestagswahl Deutschlands Entscheider wenden sich von Annalena Baerbock ab

Die Tatsache, dass derzeit keiner der vier Rivalen ums Kanzleramt die Entscheider der Wirtschaft so richtig überzeugen kann, zeigt sich an der Zahl der Unentschlossenen. Sie hat seit April sogar noch einmal auf nun 37 Prozent zugelegt. Denkbare Gründe: Baerbock hat pannenreiche Wahlkampfwochen hinter sich, mit Kritik vor allem an ihrem geschönten Lebenslauf und Plagiaten in ihrer Autobiografie. Laschet könnte sein Lachen während einer Rede des Bundespräsidenten im Hochwasserkatastrophengebiet geschadet haben.



