Bundesweite Umfrage: Der Aufbruchatlas: Wo Deutschland an seine Zukunft glaubt

Auffällig gleich zu Beginn: Der übliche Ost-West-Graben, der in zahlreichen deutschen Statistiken zu erkennen ist, existiert auch im Aufbruchatlas noch. Aber er wird langsam zugeschüttet. In und um Berlin gibt es eine Metropolendynamik, die bereits das Umland mitzieht. Tesla in Grünheide ist da nur das prominenteste Beispiel. Potsdam gewinnt etwa als Start-up-Heimat an Bedeutung. Auch Dresden, Potsdam oder Jena schreiben mittlerweile ihre eigenen Aufschwungsgeschichten. Oder eben Rostock.