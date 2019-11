CDU-Parteitag Kramp-Karrenbauer würdigt Söder als tollen Redner

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist sich der Wirkung der fulminanten Parteitagsrede von CSU-Chef Markus Söder bewusst. „Er ist ein toller Redner und er hat den Saal hier mitgenommen“, sagte sie im ARD-„Bericht vom Parteitag der CDU“ am Samstag. Das habe den Delegierten auch gutgetan, „denn wir haben sehr viel gearbeitet hier und dann immer dazwischen wieder mit tollen Reden auch so richtig den Puls hochzutreiben, das ist doch das, was einen Parteitag ausmacht“.