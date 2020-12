Corona-Maßnahmen Noch immer keine Strategie: Die Regierung der Ratlosen

Am heutigen Sonntag herrschte in Berlin zwar sehr schnell Einigkeit, aber es ist zu spät. Die zweite Welle rollt über uns hinweg und den Spitzen des Staates bleibt nichts anderes übrig, als das Land erneut in den harten Shutdown zu schicken. Läden und Geschäfte mit Ausnahme des Lebensmittelhandels bleiben zu, Schule gibt es nur in besonderen Fällen, es wird eingeschränkte Bewegungsfreiheit verordnet und in Bayern gibt es sogar nächtliche Ausgangssperren. Weihnachten darf nur im allerkleinsten Kreis gefeiert werden und Silvester fällt praktisch ganz ins Wasser, vom Urlaub zwischen den Jahren gar nicht erst zu reden.