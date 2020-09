Coronakrise Die Ökonomie der Maske

Auch Modegiganten wie Louis Vuitton oder Burberry verwandeln derzeit Gesichtsmasken in Luxusaccessoires. Für Oktober kündigte Louis-Vuitton ein mit dem bekannten Logo verziertes Gesichtsvisier an. 961 Dollar, also knapp 811 Euro soll das transparente Schutzteil kosten. Mit einer eigenen Maskenkollektion im charakteristischen Karomuster ist auch Burberry in das Mundschutzgeschäft eingestiegen. Für umgerechnet 135 Euro ist auch diese Designermaske eine teure Investition.