Coronakrise Die Ökonomie der Maske

Selbst Computer müssen sich erst an die neuen Corona-Gesichter gewöhnen. Vor allem die Algorithmen von Gesichtserkennungssoftware sind mit den Maskenträgern noch lange nicht so vertraut, wie es ihren Entwicklern lieb wäre. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US National Institute of Standards and Technology (NIST) in Gaithersburg, Maryland. Selbst bei den besten der insgesamt 89 untersuchten Gesichtserkennungssystemen lag die Fehlerquote bei Maskenträgern 16-mal höher als bei unmaskierten Gesichtern.