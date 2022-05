Die NRW-Wahl und die Folgen Eine Morgendämmerung der Verlierer

Nehmen wir für einen kurzen Moment an, es stimmt, was über die Wahl in Nordrhein-Westfalen gerne gesagt wird – dass es sich um eine kleine Bundestagswahl handelt. Dann war der Blick auf die Gewinn- und Verlustbalken am gestrigen Abend wenigstens irreführend. Denn dort wurden die Ergebnisse der Landtagswahl selbstverständlich mit jenen von vor fünf Jahren verglichen. Das Fazit: Ein klarer Jetzt-kann-er-zum-Landesvater-reifen-Sieg für Hendrik Wüst, eine grüne Welle an Rhein und Ruhr, chronischer Schwund für die SPD und Strömungsabriss bei den Liberalen.