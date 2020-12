Mit der Schließung der Schulen im Frühjahr hat sich genau dieses Defizit deutlich gezeigt. So brachen Server unter der Masse an Nutzern zusammen, an manchen Schulen hatten Lehrer nicht einmal eine E-Mail-Adresse, an anderen Schulen mussten Schüler sich Tablets teilen und wieder an anderen gab es gar keine. Es muss sich etwas tun an Deutschlands Schulen. Flächendeckend.