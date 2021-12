Digitalisierung in der Ampel „Olaf Scholz ist bisher nicht durch großes Interesse für Digitalthemen aufgefallen“

Was im Koalitionsvertrag fehlt, sind große Digitalversprechen. Wollten Union und SPD Deutschland noch weltweit führend in künstlicher Intelligenz machen, ist von einer solchen Ambition nun nichts mehr zu lesen. Mangelt es der Ampel-Koalition an Ehrgeiz?

Deutschland wollte schon 2000 führend im Breitbandausbau werden. Mehr als 20 Jahre später sind wir immer noch nicht so weit. Mit solchen Versprechen wurde so viel Glaubwürdigkeit verspielt – die muss die neue Regierung erst wieder zurückgewinnen. Dafür ist aber nicht Ambition ausschlaggebend, sondern was umgesetzt wird. Stellt sich das Kabinett Scholz in Sachen Digitalpolitik schlanker auf, handelt schneller, entschiedener und häufiger gemeinsam, dann wäre schon sehr viel gewonnen.



