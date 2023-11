Digitalpolitik in Deutschland „Deutschland droht zur digitalen Kolonie zu werden“

Deutschland und Europa glänzen derzeit aber vor allem mit der Regulierung von KI.

Wir müssen aufpassen, die Zukunft nicht zu Tode zu regulieren. Datenschutz ist ohne Frage wichtig, aber leider werden die Regeln oft so eng gezogen, dass am Ende vor allem eins passiert: gar nichts. Keine Gefahr – aber auch kein Fortschritt. So geht es nicht. Mein Wunsch für die Digitalpolitik in der zweite Ampel-Halbzeit ist deshalb: mehr Mut zur Zukunft – und bitte mehr Tempo.



