E-Mobilität: Deutsche Batterie-Industrie: Altmaier-Förderung reicht nicht aus

CDU-Politiker Altmaier will die Produktion von Batteriezellen in Deutschland vorantreiben und hat zusammen mit Frankreich einem Konsortium um den Autobauer Peugeot und dessen Tochter Opel sowie den Batteriehersteller Saft eine Förderung in Aussicht gestellt. Weitere Konsortien sollen folgen. Batterien spielen auch bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Altmaier will ein Drittel der weltweiten Batteriezellen-Produktion nach Europa holen. Tausende Jobs sollen so entstehen.