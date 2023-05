Eigentümliche Koinzidenz Ein Land zwischen Trauzeugen-Affäre und Trauer um Viessmann

Das Problem liegt nicht in den Zielen an sich, sondern wie Graichen sie als Habecks oberster Umgestalter erreichen will: durch Pläne, die überfordern, überstülpen, sehr viel vorschreiben und verbieten. Die weniger auf Innovationen oder Instrumente wie den CO2-Preis vertrauen, sondern auf Ausstiegsdaten, Quoten, Regularien – und absurde Grenzwerte wie das Alter eines Heizungsbetreibers. Das Problem ist, dass Graichen Politik nicht als „Bohren dicker Bretter“ versteht, als ein Prozess, in dem man den Ausgleich von Interessen sucht – und, wie es so häufig heißt, „die Menschen mitnimmt“.



Lesen Sie auch: Der Staatssekretär könnte früher ausgetauscht sein als Ihre Heizung



Verbote hat es immer gegeben – von FCKW, bleihaltigem Benzin bis hin zu Glühbirnen. Doch bei den Heizungen geht es nicht um einen Giftstoff oder etwas, was man ausschraubt und dann eben durch LED ersetzt. Es geht um Millionen Häuser und Lebenswerke. Man muss hoffen, dass Graichens Gebäudepläne in der Form nicht Gesetz werden.