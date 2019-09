Ein Jahr nach dem Wohngipfel Seit dem Wohngipfel hat sich vieles geändert – aber oft aus anderen Gründen

An einem weiteren Schräubchen dreht die Bundesregierung an diesem Mittwoch. Das Kabinett will eine Regelung beschließen, die sich sowohl auf Mieterhöhungen, als auch auf die Miete in neuen Verträgen auswirkt. Das Justizministerium rechnet damit, dass Mieter dadurch schon im ersten Jahr 117 Millionen Euro sparen. Es geht um die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete.