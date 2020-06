Energie der Zukunft Koalition will schnell Wasserstoffstrategie vorlegen

Fast die Hälfte der 130 Milliarden Euro für das am Mittwochabend beschlossene Konjunkturpaket der Bundesregierung fließen nach den Worten von Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Zukunftsbereiche. Die Vorschläge zum Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft, zur Stärkung der Quantentechnologien und zum Ausbau der Künstlichen Intelligenz seien damit im Koalitionsausschuss auf breite Unterstützung gestoßen, sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur.