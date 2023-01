Energie FDP greift Grüne wegen EU-Strommarktreform an

Die spanische Regierung hat im Januar einen ersten Vorschlag in Form eines so genannten „Non-Papers“ vorgelegt. Er sieht vor, dass nicht der Spotmarkt den Preis bestimmen soll, sondern langfristige Verträge – und dass für unterschiedliche Erzeugungsarten unterschiedliche Preise gelten sollen. Dazu soll es für Erzeugungsarten, die unabhängig von Wind und Wetter Strom erzeugen können, einen so genannten Kapazitätsmarkt geben. Bei einem Kapazitätsmarkt wird nicht die verbrauchte, sondern die bereitgestellte Energiemenge bepreist. So soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Der spanische Vorschlag sieht aber auch die Nutzung von Differenzverträgen vor, die EU-Kommission hat sich dem Instrument gegenüber offen gezeigt. Bei den Differenzverträgen gleicht der Staat die Differenz zwischen einem am Markt erzielbaren Preis und einem vertraglich vereinbarten Preis aus. So sollen langfristig Preisstabilität und Investitionsanreize geschaffen werden. Wird über dem in dem CfD festgelegten Preis verdient, geht der Überschuss an den Staat.